Труханову повідомили про підозру у службовій недбалості під час повені в Одесі – ЗМІ

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Труханов у Телеграм

Ввечері 28 жовтня ексмеру Одеси Геннадію Труханову та його семи колишнім підлеглим, зокрема двом заступникам міського голови, повідомили про підозру у службовій недбалості. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.



Йдеться про неприйняття заходів під час повені у місті 30 вересня. Внаслідок негоди тоді загинули 10 людей.



Також Труханову вручили клопотання щодо застосування запобіжного заходу.



Інформацію про підозру Труханову підтвердили й у «Суспільному» з посиланням на джерела.

Нагадаємо, що 14 жовтня президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Геннадія Труханова. У зв'язку з цим Труханов втратив повноваження мера Одеси.