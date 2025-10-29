Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів

Агенти руху опору «АТЕШ» провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому Токмаку. В результаті підпалу було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом поїздів на важливому для російських військ напрямку.



Цей залізничний вузол активно використовується окупантами для перекидання техніки, боєприпасів і особового складу на Запорізький напрямок. Після диверсії виникли серйозні перебої в постачанні російських підрозділів.

Порушення роботи залізничної інфраструктури призведе до зриву графіка військових перевезень і ускладнить маневри окупаційних військ.



«АТЕШ» заявив, що операція стала черговим ударом по логістиці ворога, довівши, що навіть на тимчасово окупованих територіях України загарбники не можуть почуватися в безпеці.

Нагадаємо, 26 жовтня 2025 року було здійснено диверсію на залізничних коліях у районі окупованого населеного пункту Стульневе Бердянського району Запорізької області.