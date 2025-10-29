Безпілотники атакували нафтобази в окупованому Криму: виникли пожежі

Пожежа на нафтобазі в окупованому Сімферополі. Фото: «Кримський вітер»

Вранці 29 жовтня атакували нафтобазу ATAN у селищі Гвардійське в окупованому Криму. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер» з посиланням на місцевих жителів.



За даними каналу, там був потужний «приліт», після чого виникла пожежа.



Також внаслідок атаки виникла пожежа на нафтобазі у Сімферополі.



«На нафтобазу у Сімферополі, яка зараз горить, вчора активно заїжджали військові бензовози у маскувальних сітках та із захистом від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії. Як і нафтобаза ATAN у селищі Гвардійське», – розповіли у «Кримському вітрі» з посиланням на місцевих жителів.



Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку на півострів і заявив, що у Сімферополі було влучання БПЛА в ємність з пально-мастильними матеріалами.



«Виникла пожежа», – сказав Аксьонов.



У Міноборони РФ стверджують, що вночі та вранці російська ППО нібито «збила вісім українських безпілотників у Криму».

