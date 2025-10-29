РФ завдала удару по Одеській області: частина споживачів залишилася без світла, є постраждалий

Росіяни атакували Одеську область. Фото: Олег Кіпер

Російська армія в ніч проти 29 жовтня масовано атакувала Одеську область. Частина регіону залишилася без електропостачання, внаслідок удару постраждала одна людина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.



«Є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», — зазначив Кіпер.



Начальник адміністрації уточнив, що частина споживачів залишилася тимчасово без електропостачання. Енергетики вже працюють над його відновленням. Об'єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.



Раніше ми писали, що ввечері 28 та вночі 29 жовтня російські війська атакували безпілотниками міста Ізюм та Чугуїв.

