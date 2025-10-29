На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»

Москва наказала школам на тимчасово окупованих територіях встановлювати так звані «Парти героїв». Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відповідні розпорядження розіслані окупаційним «міністерствам освіти» з вимогою прискорити встановлення «патріотичних парт».
Лідером стала окупована Автономна Республіка Крим, де такі «парти» ставлять навіть у дитячих садках, розповідаючи дітям про «подвиги» ліквідованих російських військових.
Вчителів змушують проводити «уроки мужності» поруч із портретами загарбників, щоб створити ілюзію «масового патріотизму».
