На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»

Фото: ЦНС

Москва наказала школам на тимчасово окупованих територіях встановлювати так звані «Парти героїв». Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Відповідні розпорядження розіслані окупаційним «міністерствам освіти» з вимогою прискорити встановлення «патріотичних парт».



Лідером стала окупована Автономна Республіка Крим, де такі «парти» ставлять навіть у дитячих садках, розповідаючи дітям про «подвиги» ліквідованих російських військових.



Вчителів змушують проводити «уроки мужності» поруч із портретами загарбників, щоб створити ілюзію «масового патріотизму».