Три райони на Донеччині за добу атакувала армія РФ: є пошкодження
29 жовтня 2025, 10:41

Російські окупанти минулої доби, 28 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено авто.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 2 підприємства. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі та багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Раніше ми писали, що 29 жовтня близько 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» вдарили по місту Слов'янськ Донецької області.

