Зафіксовано перекидання стратегічних бомбардувальників РФ: можливий ракетний удар

На супутникових знімках авіабази «Українка» зафіксовано скупчення бомбардувальників.

На супутникових знімках авіабази «Українка» в Амурській області РФ, опублікованих Telegram-каналом «Розвідка України», зафіксовано велике скупчення стратегічної авіації противника.



Станом на 29 жовтня на аеродромі перебували:

— 31 бомбардувальник Ту-95МС;

— 4 стратегічних ракетоносці Ту-160;

— 2 літаки-розвідники Іл-20М.



Відзначається, що 25 жовтня два Ту-95МС перелетіли з авіабази «Українка» на аеродром «Енгельс-2», а потім — на аеродром «Оленья».

Бомбардувальники Ту-95МС на супутникових знімках авіабази «Українка».

27 жовтня ще чотири Ту-95МС вилетіли з «Українки»: троє з них також перемістилися через «Енгельс-2» на «Оленью», один попрямував туди безпосередньо.



Під час перекидання стратегічної авіації залучалися літаки-заправники Іл-78М, які здійснили посадку в Європейській частині РФ.



За даними розвідки, зараз на аеродромі «Оленья» базуються сім ракетоносців Ту-95МС, п'ять з яких оснащені ракетами. Це вказує на високу ймовірність ракетного удару по Україні найближчим часом.

Нагадаємо, Росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазах біля України.