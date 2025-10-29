Зафіксовано перекидання стратегічних бомбардувальників РФ: можливий ракетний удар

На супутникових знімках авіабази «Українка» в Амурській області РФ, опублікованих Telegram-каналом «Розвідка України», зафіксовано велике скупчення стратегічної авіації противника.
Станом на 29 жовтня на аеродромі перебували:
— 31 бомбардувальник Ту-95МС;
— 4 стратегічних ракетоносці Ту-160;
— 2 літаки-розвідники Іл-20М.
Відзначається, що 25 жовтня два Ту-95МС перелетіли з авіабази «Українка» на аеродром «Енгельс-2», а потім — на аеродром «Оленья».
Бомбардувальники Ту-95МС на супутникових знімках авіабази «Українка».
27 жовтня ще чотири Ту-95МС вилетіли з «Українки»: троє з них також перемістилися через «Енгельс-2» на «Оленью», один попрямував туди безпосередньо.
Під час перекидання стратегічної авіації залучалися літаки-заправники Іл-78М, які здійснили посадку в Європейській частині РФ.
За даними розвідки, зараз на аеродромі «Оленья» базуються сім ракетоносців Ту-95МС, п'ять з яких оснащені ракетами. Це вказує на високу ймовірність ракетного удару по Україні найближчим часом.
Нагадаємо, Росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазах біля України.
