РФ вдарила по лікарні в Херсоні: є постраждалі, серед них — дитина

Росіяни атакували Херсон. Фото: Олександр Прокудін

У середу, 29 жовтня, у Дніпровському районі прифронтового міста Херсон російська окупаційна армія атакувала лікарню. Внаслідок удару є постраждалі, серед них — дитина. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Будівля значно пошкоджена. Серед постраждалих – троє співробітників, а також дитина. У 9-річної дівчинки — мінно-вибухова травма та осколкове поранення гомілки», — зазначив він.



За словами Прокудіна, працівники медустанови отримали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога.



Раніше ми писали, що російські військові вранці здійснили неприцільний обстріл із реактивної артилерії житлового масиву Корабельного району Херсона.

