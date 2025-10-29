«Росіяни кількістю поступово поглинають місто»: ситуація у Покровську на грані критичної – DeepState

Прапор окупантів на стелі Покровська. Фото: кадр із відео

Російська армія продовжує інфільтрацію у місто Покровськ на Донеччині, поступово поглинаючи його кількістю особового складу. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, історія проникнення окупантів у Покровськ розпочалася з липня, коли вони провели масштабну диверсійну операцію.



«З цього моменту був пошук «розірваних» місць оборони, постійний тиск піхотою та систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців. Згодом слабке місце було знайдене – село Звірове, селище Шевченко та район вздовж залізниці від селища Котлине до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків Сил оборони України у південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також деякий час допомогою для росіян була брехня деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська», – заявили у проєкті.



У DeepState стверджують, що війська Росії змогли затягнути у Покровськ вже не одну сотню піхотинців.



«Продовжують просочуватися у глибину міста та розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають у бої з тиловими розрахунками – РЕР, РЕБ, пілоти, артилерія, міномети й так далі, а також шукають собі маршрути просочування і змальовують картину обстановки у самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватись ворожі пілоти. Найгірше, що ворог зміг зламати логістику у напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Крім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять і здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії й так далі. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики допомагають знищувати нашу логістику, щоб потроху поглинати місто», – зазначили там.



Аналітики DeepState вважають, що ситуація у Покровську на межі критичної та продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно.



Українська журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова опублікувала надане військовими відео, на якому можна побачити російський прапор на стелі Покровська.

Нагадаємо, у DeepState також повідомили про просування російської армії у Покровську.