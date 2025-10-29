Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Росіяни кількістю поступово поглинають місто»: ситуація у Покровську на грані критичної – DeepState
29 жовтня 2025, 12:18

«Росіяни кількістю поступово поглинають місто»: ситуація у Покровську на грані критичної – DeepState

Прапор окупантів на стелі Покровська. Фото: кадр із відео Прапор окупантів на стелі Покровська. Фото: кадр із відео

Російська армія продовжує інфільтрацію у місто Покровськ на Донеччині, поступово поглинаючи його кількістю особового складу. Про це повідомили аналітики DeepState.

За словами аналітиків, історія проникнення окупантів у Покровськ розпочалася з липня, коли вони провели масштабну диверсійну операцію.

«З цього моменту був пошук «розірваних» місць оборони, постійний тиск піхотою та систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців. Згодом слабке місце було знайдене – село Звірове, селище Шевченко та район вздовж залізниці від селища Котлине до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків Сил оборони України у південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також деякий час допомогою для росіян була брехня деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська», – заявили у проєкті.

У DeepState стверджують, що війська Росії змогли затягнути у Покровськ вже не одну сотню піхотинців.

«Продовжують просочуватися у глибину міста та розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають у бої з тиловими розрахунками – РЕР, РЕБ, пілоти, артилерія, міномети й так далі, а також шукають собі маршрути просочування і змальовують картину обстановки у самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватись ворожі пілоти. Найгірше, що ворог зміг зламати логістику у напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Крім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять і здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії й так далі. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики допомагають знищувати нашу логістику, щоб потроху поглинати місто», – зазначили там.

Аналітики DeepState вважають, що ситуація у Покровську на межі критичної та продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно.

Українська журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова опублікувала надане військовими відео, на якому можна побачити російський прапор на стелі Покровська.

Нагадаємо, у DeepState також повідомили про просування російської армії у Покровську.

ТЕГИ

Місця
Покровськ Мирноград
Організації
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Інше
Війна Ситуація на фронті Просування РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
23:01
У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі
13:13
В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк
12:33
У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА
09:49
На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»
08:20
Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів
15:35
На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів
15:08
Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
11:46
У Луганську безпілотник влучив у приватний сектор: пошкоджено будинки
08:29
Обстріл Донецька: загинули двоє, семерих евакуйовано
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
20:59
В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю
усі новини
13:23
Внаслідок нічної атаки на Вінницьку область загинула 7-річна дівчинка
13:23
У Мюнхені засудили трьох шпигунів, один з яких воював на Донбасі
13:01
Українські штурмовики просунулися до пів кілометра під Добропіллям – Сирський
12:45
Сирський спростував слова Путіна про «оточення ЗСУ» та розповів подробиці боїв у Покровську
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
12:16
Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини
11:58
Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє
11:55
ППО України збила та придушила 623 цілі окупантів за ніч
11:47
Українська армія просунулася на Покровському напрямку – ISW
11:25
Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
11:17
Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донецькій області за добу
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
10:36
Ранковий обстріл Слов'янська: по місту вдарили з РСЗВ
10:08
Окупанти намагаються відрізати логістику під Сіверськом
10:06
Росія атакувала ТЕС у різних регіонах України: станції серйозно пошкоджені
09:53
ЗСУ відкинули російську армію під Добропіллям – DeepState
09:39
Росгвардію кидають у штурм під Часів Яр — «АТЕШ»
09:29
Генштаб: 172 боєзіткнення за добу, найзапекліші бої — під Покровськом та Костянтинівкою
09:25
Росія завдала ракетного удару по Краматорську: у місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: кадр із відео Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини
30 жовтня, 12:16
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє
30 жовтня, 11:58
Рятувальники Запоріжжя працюють у зруйнованому будинку. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
30 жовтня, 11:25
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
30 жовтня, 11:11
Дим над Слов'янськом після російського обстрілу. Фото із соцмереж Ранковий обстріл Слов'янська: по місту вдарили з РСЗВ
30 жовтня, 10:36
Евакуація із Костянтинівки. Скріншот Евакуація за дві хвилини: як «Білі янголи» рятують людей з Костянтинівки
29 жовтня, 23:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір