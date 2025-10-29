Російські окупанти обстріляли Костянтинівку: пошкоджена машина

У Костянтинівці 29 жовтня російська армія вдарила по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. Внаслідок атаки пошкоджено легковий автомобіль. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає. На лінії екстрених служб 101, 102 та 103 звернень від громадян не надходило. Також до лікарень у Дружківці та Краматорську ніхто не звертався за медичною допомогою.



Горбунов закликав мешканців виїжджати із міста.



Раніше ми писали, що 29 жовтня близько 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» вдарили по місту Слов'янськ Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях