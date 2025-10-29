В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк

Занедбаний Екстрім-парк в окупованому Маріуполі.

В окупованому Маріуполі планують відновити Екстрім-парк, який за три роки перетворився на покинуте місце. Наразі його вигляд нагадує кадри з постапокаліптичного фільму, повідомляє Маріупольська міська рада.

Місцеві телеграм-канали зазначають, що окупанти раніше заявляли про неможливість запустити атракціони. За роки окупації парк і його обладнання прийшли в повну непридатність, атракціони перетворилися на металобрухт.

Деталі та орієнтовні терміни відновлення окупанти поки не повідомляють. Експерти та місцеві жителі зазначають, що це виглядає як чергова обіцянка загарбників — аналогічні «проекти відновлення» заводів і набережної залишаються на папері.

Екстрім-парк в українському Маріуполі був популярним розважальним центром для всієї родини. Щороку проводились десятки шоупрограм, встановлювалися нові атракціони. У 2019 році парк визнали найкращим в Україні. Всі подальші плани розвитку розважального центру були зірвані окупантами.



