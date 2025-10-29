Російський дрон вдень атакував Краматорськ: є постраждалі

У середу вдень, 29 жовтня, російські війська знову завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Після обіду 29 жовтня російський БПЛА невстановленого типу потрапив територією приватного домоволодіння в одному із селищ нашої громади. Наразі триває з'ясування обставин обстрілу», — йдеться у повідомленні.



В результаті обстрілу постраждали три людини. Всі троє мають мінно-вибухові травми, двоє — легкого ступеня (чоловік 1958 року народження і жінка 1960 року народження), один чоловік (1962 року народження) у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні.



На місці працюють усі необхідні служби.



Раніше ми писали, що 29 жовтня близько 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» вдарили по місту Слов'янськ Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях