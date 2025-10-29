У Києві спецслужба затримала іноземця, який працював на ФСБ

Підозрюваний у роботі на ФСБ.

СБУ повідомила про затримання у Києві колишнього військового інструктора з однієї з європейських країн, який співпрацював із російською ФСБ. За даними слідства, чоловік передавав ворогові інформацію про Сили оборони України та готувався до скоєння терактів.



Іноземець прибув до України на початку 2024 року, щоб навчати мобілізованих вогневій і тактичній підготовці. Однак через кілька місяців припинив роботу і почав шукати способи «легкого заробітку» — розміщував пропозиції про співпрацю в прокремлівських інтернет-групах.



Пізніше на нього вийшов співробітник ФСБ, який після вербування ставив іноземцю розвідувальні та диверсійні завдання. Серед іншого, агент передав ворогу:

відомості про іноземних інструкторів Сил оборони;

координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України.

Для виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою та координати схованки, де знаходився пістолет з двома спорядженими магазинами.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала за місцем проживання в столиці.



Слідчі повідомили іноземцю про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



