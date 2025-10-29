Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
29 жовтня 2025, 14:24

Сили оборони вдарили по НПЗ та газопереробному заводу в РФ. Фото: Генштаб ЗСУ Сили оборони вдарили по НПЗ та газопереробному заводу в РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 29 жовтня українські військовослужбовці вразили два нафтопереробні заводи, які задіяні у забезпеченні армії РФ. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Уражено Новоспаський НПЗ у населеному пункті Новоспаське, Ульянівська область РФ. Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу «Промінвест». Основний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів», — йдеться у повідомленні.

Об’єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання рф, а також здійснює експорт нафтопродуктів.

Крім того, під удар потрапив Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об’єкті – вибухи й пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки рф. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

Також ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю рф. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

Раніше ми писали, що в ніч проти 23 жовтня українські військовослужбовці завдали удару по нафтопереробному заводу «Рязанський», також під удар потрапив склад боєприпасів у Білгородській області.

