Голова Донецької ОВА розповів, скільки людей залишається у Покровську

Покровськ. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

У місті Покровськ Донецької області залишаються 1256 людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, місцеві жителі не мають змоги залишити укриття та самостійно вийти з міста, бо окупанти обстрілюють щодня.



«І ми бачили, як російська армія розстрілює жінок і людей похилого віку, які вийшли підзарядити телефон у «Пункт незламності» або взяти питну воду. Евакуація майже неможлива», – наголосив начальник ОВА.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися у Покровську.



Також у DeepState заявили, що окупанти кількістю поступово поглинають Покровськ, а ситуація у місті на грані критичної.



Росія задіяла 11 тисяч солдатів для оточення Покровської агломерації.