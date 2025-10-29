У прифронтових селах Запоріжжя залишаються 9,5 тисяч людей

Мешканка прифронтового села Запорізької області. Скріншот

У населених пунктах Запорізької області, розташованих неподалік лінії фронту, все ще живуть близько 9,5 тисячі осіб. Про це повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП області Олександр Кривенко.



Він закликав мешканців скористатися допомогою влади, поліції та волонтерів, щоб залишити небезпечні території.



З початку повномасштабного вторгнення запорізькі поліцейські евакуювали 877 людей із районів, де йдуть бойові дії. З цієї кількості з початку 2025 року вдалося вивезти 337 мешканців прифронтових сіл, серед яких 26 дітей, 196 літніх та 12 маломобільних людей.

«Методи ведення війни змінюються, — зазначив Кривенко. — Противник активно застосовує дрони, тому дедалі більше населених пунктів потрапляє до червоної зони».



За словами підполковника, у регіоні проводилися примусові евакуації дітей разом із батьками, опікунами та законними представниками. Йдеться про Гуляйпільську, Оріхівську, Преображенську, Степногірську громади та село Приморське. Нині у цих зонах дітей уже немає.

Крім того, в міру погіршення ситуації влада вводить обов'язкову евакуацію — за розпорядженням Запорізької обласної військової адміністрації. Такі накази вже тричі стосувалися Малої Токмачки та Степногірська. Наразі евакуація триває у двох старостатах Гуляйпільської громади — Успенівському та Новомиколаївському, де знаходиться 11 населених пунктів.

Незважаючи на постійні попередження, у прифронтових районах залишаються тисячі людей: у Гуляйполі — близько 800 мешканців, у Оріхові — 618. Поліція та волонтери продовжують вивозити всіх, хто згоден залишити будинки.



«Просимо всіх, хто може, виїхати самостійно. Якщо такої можливості немає — звертайтеся за допомогою до поліції, місцевої влади чи Координаційного гуманітарного центру, — наголосив Кривенко. — Ми допомагаємо дістатися безпечних районів, надаємо житло, волонтери беруть на себе турботу про переселенців. Важливо не відкладати рішення — будь-яка можливість виїхати може врятувати життя».

Нагадаємо, на сьогодні найгарячіша точка, з якої щодня евакуюють до 20 осіб, — Костянтинівка на Донеччині.