«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» морпіхам ЗСУ: окупанти їх обвинувачують у «наказах обстрілювати» селище під Маріуполем

«Засуджені» окупантами морпіхи ЗСУ. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно трьох військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «Прокуратури ДНР».



Йдеться про 27-річного заступника командира реактивної артилерійської батареї з озброєння Максима Нічипорука, командирів вогневих взводів – 29-річного Владислава Веселовського та 28-річного Максима Чілєєва.



Окупанти стверджують, що нібито «у березні 2022 року Нічипорук, Веселовський та Чілєєв у командному складі реактивного артилерійського дивізіону на території металургійного комбінату «Азовсталь» віддавали накази підлеглим військовослужбовцям про обстріл селища Старий Крим».



«Виконуючи злочинні накази командування, військовослужбовці із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли житлові будинки мирних жителів. Внаслідок обстрілу пошкодження отримали понад 11 будинків. Розмір матеріальних збитків склав понад 1,4 мільйона рублів», – заявили в окупаційному відомстві.



Псевдосуд засудив Веселовського до 23 років, Нічипорука та Чілєєва до 21 року позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у вересні «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова» Олегу Марічану, якого окупанти обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя.