Зеленський нагородив 47 енергетиків, які відновлюють світло після обстрілів

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 47 енергетиків, котрі щодня відновлюють електропостачання після російських ударів. Десять із них президент привітав особисто, вручивши ордени «За заслуги» та «За мужність».



«Сьогодні не День енергетика, але через те, що ворог робить із нашою енергосистемою, для вас щодня — професійний. Це не свято, а подвиг, і я хотів подякувати вам особисто. Ви творите неймовірне», — сказав Зеленський під час зустрічі.



За кожним з енергетиків — своя історія подвигу: майстер Краматорської групи підстанцій «ДТЕК Високовольтні мережі» Валентин Чубук відновлював обладнання підстанцій, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, у Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці прямо у зоні активних бойових дій.



Майстер дільниці «ДТЕК Донецькі електромережі» Олександр Нечитайло під обстрілами ремонтував лінії електропередачі, повертаючи світло мешканцям Костянтинівської, Добропільської та Слов'янської громад.



Водій «Запоріжжяобленерго» Євген Вєтров у червні цього року під час атаки російського дрону оперативно евакуював персонал електропідстанції, рятуючи життя колег.



Президент зазначив, що українські енергетики часто працюють під обстрілами, зазнають поранень і навіть гинуть, відновлюючи світло в будинках людей.



Серед нагороджених — співробітники «Укренерго», «ДТЕК», «Харківобленерго», «Херсонобленерго», «Сумиобленерго» та інших підприємств. Один із орденів «За мужність» було передано дружині енергетика, який загинув у Чернігівській області під час ліквідації наслідків атаки дрона.



Зеленський наголосив, що країна завжди пам'ятатиме подвиг тих, хто відновлює енергію навіть під вогнем.

