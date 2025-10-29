Міноборони України закупило півмільйона засобів індивідуального обігріву для військових

Фото: Міноборони України

У серпні та жовтні 2025 року «Державний оператор тилу» Міноборони України закупив через систему Prozorro 500 000 засобів індивідуального обігріву для військовослужбовців. Про це повідомляється на сайті відомства.



До них увійшли 200 000 електричних устілок з підігрівом та 300 000 хімічних грілок. Електричні устілки підключаються до Power Bank і забезпечують тепло щонайменше шість годин при температурі поверхні близько 40°C.



Хімічні грілки призначені для обігріву рук, ніг та тіла, також працюють не менше шести годин та виготовляються з натуральних компонентів.



У Міноборони зазначають, що закупівлі проводяться за оновленими технічними специфікаціями, а робота з удосконалення екіпірування продовжується, щоб підвищити комфорт та захист військовослужбовців у польових умовах.

