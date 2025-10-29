Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Понад 120 зіткнень за день: найзапекліші бої — під Покровськом
29 жовтня 2025, 17:55

Понад 120 зіткнень за день: найзапекліші бої — під Покровськом

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби по всій лінії фронту сталося 122 бойові зіткнення. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ на вечір 29 жовтня. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та Слов'янському напрямках.

Покровський напрямок. Тут фіксується найбільша активність противника — російські війська 36 разів атакували позиції Сил Оборони в районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується і зараз.

Олександрівський напрямок. Захисники України відбили 16 атак противника у населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе та Привільне. Бій продовжується. Противник також завдав авіаудару по Покровському.

Костянтинівський напрямок. Зафіксовано 12 ворожих атак, які Сили Оборони відбили у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

Лиманський напрямок. Агресор 14 разів штурмував позиції українських військ поблизу н.п. Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки та Новоселівка. Три бою ще не завершено.

Слов'янський напрямок. Українські захисники відбили три з п'яти атак ворога в районах Ямполя, Серебрянки та Віїмки. Бої продовжуються.

Краматорський напрямок. Сили Оборони зупинили дві атаки противника поблизу Ступочок та у напрямку Веролюбівки.

Оріхівський напрямок. З початку доби ворог зробив чотири спроби наступу в районах Степового, Новоданилівки, Кам'янського та Степногірська.

Гуляйпільський напрямок. Зафіксовано одне бойове зіткнення у районі Зеленого Гаю. Крім того, під авіаударами опинилися Нечаївка та Малинівка.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації спростували слова Путіна про оточення Збройних Сил України у Покровську.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область Дніпропетровська область
Інше
лінія оборони Бої
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
23:01
У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі
13:13
В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк
12:33
У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА
09:49
На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»
08:20
Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів
15:35
На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів
15:08
Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
11:46
У Луганську безпілотник влучив у приватний сектор: пошкоджено будинки
08:29
Обстріл Донецька: загинули двоє, семерих евакуйовано
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
20:59
В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю
усі новини
13:23
Внаслідок нічної атаки на Вінницьку область загинула 7-річна дівчинка
13:23
У Мюнхені засудили трьох шпигунів, один з яких воював на Донбасі
13:01
Українські штурмовики просунулися до пів кілометра під Добропіллям – Сирський
12:45
Сирський спростував слова Путіна про «оточення ЗСУ» та розповів подробиці боїв у Покровську
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
12:16
Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини
11:58
Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє
11:55
ППО України збила та придушила 623 цілі окупантів за ніч
11:47
Українська армія просунулася на Покровському напрямку – ISW
11:25
Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
11:17
Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донецькій області за добу
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
10:36
Ранковий обстріл Слов'янська: по місту вдарили з РСЗВ
10:08
Окупанти намагаються відрізати логістику під Сіверськом
10:06
Росія атакувала ТЕС у різних регіонах України: станції серйозно пошкоджені
09:53
ЗСУ відкинули російську армію під Добропіллям – DeepState
09:39
Росгвардію кидають у штурм під Часів Яр — «АТЕШ»
09:29
Генштаб: 172 боєзіткнення за добу, найзапекліші бої — під Покровськом та Костянтинівкою
09:25
Росія завдала ракетного удару по Краматорську: у місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: кадр із відео Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини
30 жовтня, 12:16
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє
30 жовтня, 11:58
Рятувальники Запоріжжя працюють у зруйнованому будинку. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
30 жовтня, 11:25
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
30 жовтня, 11:11
Дим над Слов'янськом після російського обстрілу. Фото із соцмереж Ранковий обстріл Слов'янська: по місту вдарили з РСЗВ
30 жовтня, 10:36
Евакуація із Костянтинівки. Скріншот Евакуація за дві хвилини: як «Білі янголи» рятують людей з Костянтинівки
29 жовтня, 23:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір