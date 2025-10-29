Понад 120 зіткнень за день: найзапекліші бої — під Покровськом

Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби по всій лінії фронту сталося 122 бойові зіткнення. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ на вечір 29 жовтня. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та Слов'янському напрямках.



Покровський напрямок. Тут фіксується найбільша активність противника — російські війська 36 разів атакували позиції Сил Оборони в районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується і зараз.



Олександрівський напрямок. Захисники України відбили 16 атак противника у населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе та Привільне. Бій продовжується. Противник також завдав авіаудару по Покровському.



Костянтинівський напрямок. Зафіксовано 12 ворожих атак, які Сили Оборони відбили у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.



Лиманський напрямок. Агресор 14 разів штурмував позиції українських військ поблизу н.п. Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки та Новоселівка. Три бою ще не завершено.

Слов'янський напрямок. Українські захисники відбили три з п'яти атак ворога в районах Ямполя, Серебрянки та Віїмки. Бої продовжуються.



Краматорський напрямок. Сили Оборони зупинили дві атаки противника поблизу Ступочок та у напрямку Веролюбівки.



Оріхівський напрямок. З початку доби ворог зробив чотири спроби наступу в районах Степового, Новоданилівки, Кам'янського та Степногірська.



Гуляйпільський напрямок. Зафіксовано одне бойове зіткнення у районі Зеленого Гаю. Крім того, під авіаударами опинилися Нечаївка та Малинівка.

