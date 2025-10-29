Європарламент розглядає можливість блокування російських сайтів

У Європейському парламенті розглядають можливість заборони доступу до російських сайтів, включаючи RT та Sputnik, зі своєї IT-інфраструктури. Про це пише Politico.



Незважаючи на санкції ЄС проти російських ЗМІ, запроваджені у 2022 році, десятки сайтів із їхнім контентом залишаються доступними. З ініціативою повного блокування виступила правоцентристська група «Європейські консерватори та реформісти» на зустрічі лідерів політичних фракцій 15 жовтня.



Якщо пропозиція буде схвалена, вона стане аналогом вже діючих обмежень щодо TikTok, який був заблокований у мережі Wi-Fi і на пристроях парламенту в березні 2023 року через побоювання з приводу кібербезпеки.



Деякі представники політичних груп висловили занепокоєння, що подібні заходи можуть створити прецедент блокування сайтів через небезпеку. Також було відзначено технічні та юридичні складнощі реалізації ініціативи.



Президент Європарламенту Роберта Мецола вивчає можливі варіанти та аналізує практику інших інститутів ЄС. Питання буде повторно розглянуто на одній із наступних зустрічей.