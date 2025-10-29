Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Трамп має намір зустрітися з Орбаном 8 листопада — Bloomberg
29 жовтня 2025, 20:30

Президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 листопада. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, місце проведення переговорів поки що остаточно не визначено.
Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Орбан на початку листопада відвідає Вашингтон, де відбудеться його зустріч із Трампом.

За словами міністра, Будапешт зацікавлений у зміцненні енергетичної безпеки, і переговори відбуватимуться у цьому форматі.

