На Донеччині стартував опалювальний сезон: тепло надійшло до будинків, шкіл та лікарень

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

На Донеччині розпочався опалювальний сезон 2025—2026 років. Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, у роботу запущено 26 котелень.



Теплоносій вже подається до 118 багатоквартирних житлових будинків, трьох навчальних закладів та 13 закладів охорони здоров'я у Дружківській, Краматорській, Слов'янській, Олександрівській, Новодонецькій та Черкаській громадах.

Роботи продовжуються — комунальні служби діють у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування та профільними підрозділами обласної адміністрації.

Там, де неможливо забезпечити централізоване опалення, мешканцям надають допомогу — надають булер'яни, буржуйки та інші засоби для проходження опалювального періоду в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, Міноборони України закупило півмільйона коштів індивідуального обігріву для військових.