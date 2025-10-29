Ситуація у Покровську критична: російські війська прорвалися у місто

Росія різко посилила наступ на сході України і ситуація навколо Покровська залишається критичною. Як повідомляє видання Financial Times, невеликі російські штурмові групи зуміли прорватися через українську оборону та почали просочуватись саме у місто.

За даними наглядових груп, окупаційні сили вже діють на південь від залізничних колій, які поділяють Покровськ на дві частини. Військовий аналітик Костянтин Машовець зазначає, що російські підрозділи намагаються закріпитися у центрі та південних районах міста, поблизу залізничного вокзалу, тоді як Сили Оборони України продовжують утримувати схід та північ Покровська.

За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися вулицею Нахімова у західній частині міста. Це підтверджують відеозаписи із геолокацією, опубліковані 27 жовтня.

За оцінками аналітиків, у Покровську зараз діє близько двохсот російських військових. Вони ховаються у підвалах, вступають у короткі перестрілки та очікують на підхід підкріплень.

Тим часом українські сили ведуть контратаки у районі Роденського. Російське командування перекинуло до Покровська значні підкріплення до десяти тисяч військовослужбовців із Центрального військового округу. Саме вони беруть участь у найінтенсивніших штурмах міста.



