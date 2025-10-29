У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі

Ліквідований воєнний злочинець Веніамін Мажерін. Скріншот

У Кемеровській області Росії було ліквідовано підполковника поліції Веніаміна Мажеріна, одного з командирів спецпідрозділу ОМОН «Оберіг». За даними Головного управління розвідки України, він причетний до воєнних злочинів, скоєних на території Київської області навесні 2022 року, зокрема у Бучі.



Мажерін їхав трасою у своєму автомобілі, коли стався вибух. Відео підриву машини з офіцером усередині було опубліковано українською розвідкою. У ГУР підтвердили, що ліквідація Мажеріна стала результатом спеціальної операції.



За даними української сторони, 45-річний офіцер брав участь у тортурах, розстрілах та депортаціях мирних мешканців під час окупації Київської області. Ще у квітні 2022 року військова розвідка України поіменно ідентифікувала бійців підрозділу «Оберіг» та розробила заходи, спрямовані на «справедливе покарання усіх фігурантів списку».



У ГУР зазначили, що це не перший випадок, коли особи, які причетні до воєнних злочинів проти цивільного населення України, знаходять свою відплату далеко від лінії фронту.



Подробиці дивіться у авторському відео журналістів «Новини Донбасу».

