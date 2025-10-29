Евакуація за дві хвилини: як «Білі янголи» рятують людей з Костянтинівки

Евакуація із Костянтинівки. Скріншот

У Нацполіції України показали, як відбувається евакуація мешканців Костянтинівки, де через щільний контроль дронів з боку ворога не можна затримуватись на одному місці довше кількох хвилин.

Поліцейські підрозділи «Білий янгол» разом із волонтерами вивозять людей із максимальною швидкістю. Громадян із речами підбирають майже на ходу.



Найбільше часу у рятувальників зайняла евакуація тіла жінки, яка загинула у власній квартирі. Незважаючи на смертельну небезпеку, поліцейські продовжують рятувати людей з-під обстрілу.

