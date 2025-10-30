Комбінований удар по Запоріжжю: 17 постраждалих, загиблих — двоє

Росія завдала масованого удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 30 жовтня російська армія кілька годин поспіль атакувала Запоріжжя та Запорізький район. По місту було випущено не менше 20 безпілотників і 8 ракет. Про це повідомляє Запорізька ОВА. Одне з влучань припало на гуртожиток — там обрушилося кілька поверхів. У житлових кварталах виникли пожежі, пошкоджено об'єкти інфраструктури.



За даними рятувальників, кількість постраждалих на момент публікації становить 11 людей. Попередньо, під завалами може бути ще одна цивільна людина — пошуково-рятувальна операція триває. Серед поранених — шестеро дітей: троє хлопчиків та троє дівчаток віком від трьох до шести років.



Оновлено: деблокували тіла двох людей з-під завалів гуртожитку. За уточненою інформацією, кількість постраждалих становить 17 людей, загиблих — двоє.



Внаслідок комбінованої атаки дронами та ракетами пошкоджено п'ять багатоповерхових та кілька приватних будинків. Зруйновано гуртожиток та постраждали інфраструктурні об'єкти. Екстрені служби ліквідують наслідки обстрілу та надають допомогу мешканцям.



Двоїх постраждалих — 45-річну жінку та 20-річного чоловіка — госпіталізовано. Ще дві жінки отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, у прифронтових селах Запоріжжя залишаються 9,5 тисяч людей.