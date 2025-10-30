Генштаб: 172 боєзіткнення за добу, найзапекліші бої — під Покровськом та Костянтинівкою

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення, повідомляється в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 30 жовтня.



Російські війська завдали 80 авіаударів, скинули 177 керованих авіабомб, здійснили 4 323 обстріли, у тому числі 98 — із реактивних систем залпового вогню, та застосували 5 671 дрон-камікадзе. Під авіаударами опинилися Покровське (Дніпропетровська область), Запоріжжя , Оріхів, Кам'янське (Запорізька область) та Ольгівка (Херсонська область).



Авіація, ракетні війська та артилерія Сил Оборони України за добу вразили чотири райони зосередження живої сили та техніки ворога, а також дві артилерійські знаряддя противника. Найгарячішим напрямом фронту залишається Покровське.



В епіцентрі Покровських боїв українські захисники відбили 55 штурмів противника в районах Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Родинського, Звірового, Котлиного, Молодецького, Удачного, Новопавлівки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Мирнограда, Балагана, Лисівки, Покровська, Філії.



На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 24 атаки в районах Предтечино, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та на підступах до Костянтинівки.

На Олександрівському напрямку окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе та Привільне.



На Лиманському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських військ у районах Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. На Слов'янському напрямку зафіксовано 7 атак біля населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне. Усі вони були відбиті.



На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві ворожі спроби просування у районах Ступочек та Віролюбівки. Оріхівський напрямок: п'ять бойових зіткнень біля Степового, Новоданилівки, Кам'янського та Степногірська. Під Гуляйполем ворог зробив одну атаку в районі Зеленого Гаю, яка завершилася безуспішно.



За добу втрати противника склали: 960 осіб убитими та пораненими; 2 танки, 3 бронемашини; 25 артилерійських систем та 1 РСЗВ; 2 засоби ППО; 340 безпілотників оперативно-тактичного рівня; 128 одиниць автомобільної техніки.

Раніше ми повідомляли, що після ракетного удару РФ в Україні почалися аварійні відключення світла.