Росія завдала ракетного удару по Краматорську: у місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

30 жовтня о 04:00 російські війська з ОТРК «Іскандер» завдали удару по одному з мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Удар прийшовся по відкритій місцевості. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Встановлюються остаточні обсяги пошкоджень. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що вночі 29 жовтня «шахеди» атакували центр міста Слов'янськ на Донеччині, під ударом була промислова зона.