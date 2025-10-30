Росгвардію кидають у штурм під Часів Яр — «АТЕШ»

Бійці Росгвардії прямують до лінії фронту під Часовим Яром. Ілюстрація, створена ШІ.

Співробітників тилових підрозділів Росгвардії переводять в штурмові загони на напрямку Часового Яру. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними руху, новий агент зі складу Росгвардії повідомив, що в усі частини надійшла телеграма про переведення особового складу в штурмові підрозділи.

Йдеться про 72-гу окрему мотострілецьку бригаду, яка зазнає значних втрат в районі Часового Яру Донецької області.



Ймовірною причиною такого рішення називають великі втрати, які неможливо заповнити силами найманців. Кремль змушений використовувати Росгвардію як резерв.

«АТЕШ звертається до співробітників Росгвардії: ваші колеги вже з нами! Не дайте відправити себе на вірну смерть», — йдеться в заяві руху.

Своєю чергою Сили оборони на Краматорському напрямку, неподалік району Часового Яру, успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед — поблизу Ступочок і в напрямку Віролюбівки.