Окупанти намагаються відрізати логістику під Сіверськом

У Бахмутському районі Донецької області не вщухають запеклі бої. За даними воєнблогера Олега Петренка, російські війська активізувалися в районі Дронівки, де ведуть штурмові дії малими групами, одночасно нарощуючи сили в околицях селища Рудник і біля шахти, розташованої на північ від Сіверська.



Східніше Званівки противник продовжує наступ уздовж залізничної лінії. У південній частині населеного пункту російські підрозділи потрапили під удар українських дронів, які атакували їх у житловій забудові на північній частині вулиці Артема.

Як зазначається, загалом на цьому напрямку зберігається висока інтенсивність боїв. Російські війська намагаються, закріпившись у Дронівці, завдати удару по логістичному маршруту на захід від Сіверська і одночасно прорватися до міста зі сходу, півдня та півночі.

Нагадаємо, на Слов'янському напрямку зафіксовано 7 атак біля населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне. Усі вони були відбиті.