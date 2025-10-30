ППО України збила та придушила 623 цілі окупантів за ніч

ППО України.

В ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного і морського базування, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 705 засобів повітряного нападу: 52 ракети (9 з них — балістичні) та 653 БПЛА різних типів (близько 400 з них — «Шахеди»).

Основні типи цілей противника:

653 ударних БПЛА Shahed, Гербера та інших типів (з напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» (Нижньогородська обл., РФ);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Ростовська обл., РФ);

8 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети Іскандер-К (Курськ та Воронезька обл., РФ);

30 крилатих ракет Х-101 (Саратовська обл., РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (акваторія Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (акваторія Чорного моря).

За попередніми даними, на 11:30 протиповітряною обороною збито або придушено 623 повітряні цілі:

592 ударних БПЛА Shahed, Гербера та інших типів;

7 крилатих ракет «Калібр»;

1 крилата ракета Іскандер-К;

21 крилата ракета Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано також прямі влучання 16 ракет й 63 ударних БПЛА у 20 локаціях, падіння збитих уламків — в 19 локаціях різних регіонів України.



Крім того, 3 ворожі ракети на цей момент локаційно втрачені, інформація про місця падіння та наслідки уточнюються.



Нагадаємо, основний удар російської атаки припав на Запоріжжя, Бурштин, а також окремі райони Львівської та Вінницької областей.