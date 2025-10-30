Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини

Фото: ЦНС

У Донецькій області російські окупанти запускають церковно-військову освіту для дітей, повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).



В окупованому Сніжному пройшов семінар під назвою «Основи православної культури в школі: дане і задане». Організатори — «міністерство освіти ДНР» спільно з Донецькою єпархією РПЦ.



На заході педагоги, методисти та священнослужителі обговорювали «виховання духовності» і «патріотизм через віру», фактично пояснюючи, як вчити дітей любити «русский мир».



За інформацією джерел, частину виступів узгоджували в Донецьку, щоб уникнути «ідеологічних перекосів» і виключити будь-які проукраїнські висловлювання.



«Фактично в школах на окупованій території формується гібридна модель "церковно-військової освіти": священники — нові політруки, а уроки віри — черговий етап промивання мізків», — наголошується в повідомленні ЦНС.

