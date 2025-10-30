Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи

В одному з багатоповерхових будинків у центрі Донецька на горищі утворився справжній пташиний могильник. За словами мешканців, все почалося після ремонту покрівлі: у 2023 році робітники зняли дах, а відновили його лише згодом.

Поки горище залишалося відкритим, туди встигли потрапити птахи та звити гнізда. Коли ремонт завершили і покрівлю знову закрили, пернаті виявилися замкненими всередині. Без доступу до їжі вони почали гинути, а частина пробралася до під'їздів, де залишала послід.

Мешканці стверджують, що неодноразово зверталися до «керівної компанії», проте реакції не було. Люди скаржаться не лише на неприємний запах та сміття після ремонту, а й на байдужість комунальників.

