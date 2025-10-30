Сирський спростував слова Путіна про «оточення ЗСУ» та розповів подробиці боїв у Покровську

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ збільшує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, він знову побував на цьому напрямку.



«Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин і підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та потреб, вислухав пропозиції. Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито «блокування» Сил оборони України у Покровську не відповідають дійсності. Разом з тим у Покровську ворожа піхота, уникаючи бойових зіткнень, накопичується у міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання – виявити її та знищити», – розповів головком.

Нагадаємо, що 29 жовтня голова Кремля Володимир Путін заявив про нібито «оточення ЗСУ» у Покровську.