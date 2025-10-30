У Мюнхені засудили трьох шпигунів, один з яких воював на Донбасі

Фото: BILD

У Мюнхені засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії, повідомляє німецьке видання BILD.



Верховний суд Мюнхена визнав їх винними у шпигунстві. Головним фігурантом справи виявився 41-річний чоловік, який також воював на боці проросійських сил на сході України та планував диверсії в Німеччині.



Суд засудив його до шести років позбавлення волі, а двох його спільників — до піврічних і річних умовних термінів. Всі троє мають подвійне громадянство: Росії та Німеччини.



Слідство встановило, що з жовтня 2023 по квітень 2024 року головний обвинувачений збирав розвіддані й готував диверсії на об'єктах військової інфраструктури та залізничних коліях в Німеччині. Двоє інших обвинувачених допомагали йому і передавали інформацію російським спецслужбам.



Обвинувачені заперечували провину, стверджуючи, що «говорили про все жартома». Однак прокуратура довела, що головний підсудний мав прямі контакти з російськими спецслужбами, а його спільники «свідомо вирішили працювати на Росію».



Федеральна прокуратура вимагала вісім років в'язниці для головного обвинуваченого, але суд призначив шість років.

