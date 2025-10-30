У Сумах дрон РФ завдав удару по автозаправці: є постраждалі

Наслідки атаки дрона РФ у Сумах.

У Сумах ворог атакував автозаправну станцію. Сьогодні, 30 жовтня, ударний БПЛА вразив АЗС у Зарічному районі міста, повідомляє Головне управління ДСНС України у Сумській області.







На місці події працювали рятувальники: обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.



«За попередньою інформацією, травмовано чотири людини», — йдеться в заяві ДСНС Сумщини.



Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар підтвердив, що близько 11:15 зафіксовано влучання БПЛА, імовірно типу «Італмас», по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста.



«За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. Пошкоджено два автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби», — уточнив він.