Розвідники ГУР показали наліт на позиції РФ під Лиманом

Штурм позицій РФ очима кулеметника.

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» показав відео блискавичного штурму російських позицій на Лиманському напрямку. Кадри зняв кулеметник групи під час виконання бойового завдання.



На відео бійці увірвалися на бронемашині, відкрили вогонь по противнику, закидали позиції гранатами й зачистили укриття. Кілька російських військових, які погодилися здатися, були взяті в полон.







«Чітко, як по нотах. Полювання триває! Знаємо. Знаходимо. Знищуємо», — йдеться в повідомленні розвідників.

У зведенні Генштабу повідомляється, що на Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати українську оборону в районах восьми населених пунктів.



Нагадаємо, від Донбасу до Камчатки партизани продовжують знищувати засоби зв'язку на території держави-агресора.