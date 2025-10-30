На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка

На тимчасово окупованій території Запорізької області вже тиждень шукають 15-річну школярку, яка раптово пішла з уроків і зникла. Інцидент стався у селі Олексіївка, ймовірно, у Більмакському районі.



За даними місцевих джерел, у день зникнення Люда Дякова була одягнена в чорну куртку, спортивні штани того ж кольору та білі кросівки. Зазначається, що раніше дівчина не тікала з дому та не мала конфліктів із батьками.



Окупаційний «слідчий комітет» розпочав розслідування за статтею про вбивство.

Нагадаємо, мешканка Краснодара зникла після проходження паспортного контролю у Сочі, коли поверталася від бабусі із Херсона. Родина шукає її четвертий місяць.