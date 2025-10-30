В Україні повертають графіки відключень світла

В Україні повертають графіки відключення світла. Фото: pixabay

У всіх областях України знову запровадили обмеження споживання електроенергії. Обмеження застосовують через наслідки нічного обстрілу армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«З 15:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Українців закликали слідкувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго.



Раніше ми писали, що 30 жовтня російська армія знову атакувала теплоелектростанції «ДТЕК» у різних регіонах України.

