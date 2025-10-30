Російська авіація двічі вдарила по Костянтинівці: пошкоджені будинки, є загиблий та поранена

30 жовтня російська авіація скинула авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок першої атаки у своєму будинку постраждала жінка 1966 року народження. Вона отримала осколкове поранення нижньої кінцівки й перебуває у стані середньої важкості. Пошкоджені два приватні будинки.



Під час ще одного авіаудару у своєму будинку загинув чоловік 1950 року народження. Пошкоджені три приватні будинки.

Нагадаємо, що 30 жовтня російські війська з РСЗВ обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа і загинули три людини.