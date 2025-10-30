Краматорськ частково знеструмлений

У місті Краматорськ аварійні відключення світла. У частині міста відсутнє світло. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Жителів Краматорська закликали не перевантажувати лінії контакт-центру дзвінками стосовно відключення.



«Краматорські РЕМ повідомляють, що сталося аварійне відключення світла містом Краматорськ, прохання до мешканців — не перевантажувати роботу лінії контакт-центру стосовно відключення», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у всіх областях України знову запровадили обмеження споживання електроенергії. Обмеження застосовують через наслідки нічного обстрілу.

