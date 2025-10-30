Троє загиблих та один постраждалий під час обстрілу Слов'янська: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція

У Слов'янську внаслідок російського удару загинули троє людей, одна людина отримала поранення. Серед загиблих — волонтер, жінка займалася організацією допомоги дітям, тваринам та людям похилого віку. Про це повідомив начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін та місцеві соцмережі.



«Щонайменше 3 людини загинули (двоє чоловіків та жінка) та 1 поранено внаслідок сьогоднішнього удару по Слов'янську. Росіяни обстріляли місто двома ракетами зі «Смерчів», поцілили у спальний район», — уточнив Філашкін.





Крім того, пошкоджено 10 багатоповерхівок, кафе, пошту, інфраструктурний об'єкт та 3 автомобілі.



Філашкін закликав мешканців виїжджати з прифронтового міста.



У місцевих соцмережах повідомили, що серед загиблих волонтер. Вона на момент обстрілу їхала в автомобілі.



На місцях ударів працювали парамедики поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.



