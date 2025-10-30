На оборону Донеччини направили ще 30 мільйонів гривень

Донецька ОВА надіслала ще 30 мільйонів гривень для українських військових. Фото: Вадим Філашкін

На засіданні Ради оборони Донецької області ухвалили рішення направити 30 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності підрозділів, які щоденно захищають Донецьку область від російських окупантів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, також було направлено кошти з обласного бюджету для посилення оборони Слов'янської громади.



«Підкреслив: звітність та прозорість у використанні кожної бюджетної гривні обов'язкові. Усі оборонні витрати мають бути відповідно до чинного законодавства», — зазначив він.



Крім того, Філашкін нагадав про заборону продажу алкогольних напоїв у Донецькій області.



Раніше писали, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 24 вересня провів засідання Ради оборони Донецької області. Понад 25 мільйонів гривень направили Силам оборони України для придбання засобів радіоелектронної боротьби, БПЛА та FPV-дронів.

