Війська РФ вдень вдарили по Краматорську: є жертва та постраждалі

Російська армія вдень 30 жовтня атакувала Краматорськ із використанням БПЛА «Герань-2». Росіяни обстріляли житлові будинки, одна людина загинула, троє поранених. Про це повідомили у прокуратурі.
«Внаслідок атаки загинув 82-річний пенсіонер. Також отримали тілесні ушкодження дві жінки віком 42 та 66 років та 39-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.
У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову та мінно-вибухові травми, струс головного мозку, перелом та забій.
Крім того, пошкоджено 11 фасадів житлових будинків.
Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Краматорську.
