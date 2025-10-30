Війська РФ вдень вдарили по Краматорську: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: прокуратура

Російська армія вдень 30 жовтня атакувала Краматорськ із використанням БПЛА «Герань-2». Росіяни обстріляли житлові будинки, одна людина загинула, троє поранених. Про це повідомили у прокуратурі.



«Внаслідок атаки загинув 82-річний пенсіонер. Також отримали тілесні ушкодження дві жінки віком 42 та 66 років та 39-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.



У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову та мінно-вибухові травми, струс головного мозку, перелом та забій.





Крім того, пошкоджено 11 фасадів житлових будинків.



Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Краматорську.

