З окупації Україна повернула ще одну дитину

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з окупованої території ще одного підлітка. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.



За його словами, 17-річний хлопець понад два роки жив під постійним тиском та контролем російських окупантів.



«Його змушували вчитися за російською програмою, а за найменший вияв української ідентичності загрожували «підвалом». У школі нав'язували пропаганду, а на вулицях — лише російські прапори та заклики вступати до армії окупантів. Він неодноразово намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами», — заявив Єрмак.



Підліток виїхав з окупації самостійно. В Україні він зустрівся з батьком, хлопець отримує необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що Єрмак розповів, що із тимчасово захопленого Росією населеного пункту вдалося врятувати молоду маму з немовлям. Спецоперація пройшла у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях