Четверо людей поранено під час обстрілу Костянтинівки

Костянтинівка знову потрапила під російський обстріл. Росіяни знову використали авіаційні бомби. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, четверо цивільних отримали поранення.



За попередніми даними, окупанти застосували авіаційну бомбу типу ФАБ-250. Вибух спричинив значні пошкодження багатоквартирного житлового будинку, у підвальному приміщенні в момент атаки перебували люди.



Раніше ми писали, що 30 жовтня російська авіація скинула авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка на Донеччині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях