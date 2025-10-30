Трамп на зустрічі із Сі Цзіньпіном не говорив про санкції проти РФ. Фото: ap.org

Під час зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що питання російської нафти навіть не обговорювалося. Про це повідомив Bloomberg.



«Ми справді не обговорювали нафту. Ми обговорювали спільну роботу із завершення цієї війни», — уточнив він.



Відсутність значного тиску на Пекін означає, що нафта, як і раніше, буде основним джерелом доходу для фінансування розпочатої Росією війни, попри те, що минулого тижня Трамп оголосив про свої перші санкції проти державного нафтового гіганта Роснафти та компанії Лукойл.



«Якщо Трамп не підніме ціни на російську нафту з Сі, це підірве всю концепцію санкцій — не можна стверджувати, що поводиться жорстко стосовно до Москви, ігноруючи одного з найбільших покупців, які підтримують свою економіку на плаву», — заявив експерт з санкцій і керуючий директор Obsidian Risk Advisors Бретт Ризик.



Раніше ми писали, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, що ставить під сумнів реалістичність бюджетних планів як Москви, так і Мінська.

