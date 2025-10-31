ЗСУ завдали удару по ключовій енергетичній підстанції РФ

Вночі сили оборони України вразили підстанцію «Владімірская» напругою 750 кВ у Володимирській області Росії. За даними аналітиків проєкту «КіберБорошно», удар прийшовся точно по трансформаторах.



Російські джерела відзначають, що підстанція «Владімірская» — найбільша в регіоні й один з найпотужніших енергооб'єктів Європи.



Її встановлена потужність становить 4850 МВА, від неї відходять 20 ліній електропередачі напругою 110-750 кВ, що зв'язують об'єкт з енергетичними системами Володимирської, Московської, Іванівської та Ярославської областей.

Через підстанцію проходить видача потужності Жигулівської ГЕС, Калінінської АЕС і Костромської ДРЕС, а також забезпечується електропостачання великих міст регіону — Александрова, Володимира, Гусь-Хрустального, Коврова і Юр'єва-Польського.



Одним з найбільших споживачів підстанції є володимирський дата-центр компанії «Яндекс».