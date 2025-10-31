Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
31 жовтня 2025, 11:01

Росія легалізувала призов жителів тимчасово окупованих територій України — тепер мобілізацію можна проводити протягом усього року, з 1 січня по 31 грудня, повідомляє Центр національного опору (ЦНС).

За новими правилами після отримання електронної повістки людина зобов'язана з'явитися в так званий «військкомат» не пізніше ніж через 30 днів.

За даними ЦНС, окупаційні «військкомати» в Мелітополі вже отримали вказівки з Москви почати формування «військових списків» чоловіків у віці від 18 до 50 років.

У місті знову проводяться обходи по квартирах і перевірка документів, особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, будівельникам і охоронцям — категоріям, яких окупанти планують швидко залучати на «другу лінію» без належної підготовки.

ЦНС зазначає, що зміни фактично легалізують цілорічний призов на окупованих територіях і розширюють можливості для мобілізації місцевого населення. Інформація про наслідки та масштаби кампанії уточнюється.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Пушилін наказав призивати чоловіків 18–30 років із тимчасово окупованих територій Донеччини до армії РФ.

