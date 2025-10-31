Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях

Фото: ЦНС

Росія легалізувала призов жителів тимчасово окупованих територій України — тепер мобілізацію можна проводити протягом усього року, з 1 січня по 31 грудня, повідомляє Центр національного опору (ЦНС).



За новими правилами після отримання електронної повістки людина зобов'язана з'явитися в так званий «військкомат» не пізніше ніж через 30 днів.



За даними ЦНС, окупаційні «військкомати» в Мелітополі вже отримали вказівки з Москви почати формування «військових списків» чоловіків у віці від 18 до 50 років.



У місті знову проводяться обходи по квартирах і перевірка документів, особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, будівельникам і охоронцям — категоріям, яких окупанти планують швидко залучати на «другу лінію» без належної підготовки.



ЦНС зазначає, що зміни фактично легалізують цілорічний призов на окупованих територіях і розширюють можливості для мобілізації місцевого населення. Інформація про наслідки та масштаби кампанії уточнюється.

